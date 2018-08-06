Ищу копирайтера с биологическим образованием для написания книги

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок186 просмотров

Ищу копирайтера - выпускника Тимирязевской академии или других учреждений для помощи в написании книги.

Может быть с медицинским образованием.

7 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
20 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров