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Ищу копирайтера с биологическим образованием для написания книги
Ищу копирайтера - выпускника Тимирязевской академии или других учреждений для помощи в написании книги.
Может быть с медицинским образованием.
Заявки фрилансеров
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