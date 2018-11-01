infodesign

Анна Цыганкова infodesign

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Интернет-технологии для вашего бизнеса

Присылайте заказ на оценку e-mail: [email protected]

Для подрядчиков - [email protected]

Наша специализация

Рекламные фотосессии

  • Фотосессия для каталогов одежды, обуви и аксессуаров (фотосессии для интернет-магазинов)
  • Фотосессии для ресторанов, баров и кафе
  • Food фотография, фуд фотография
  • Разработка меню для кафе и ресторанов
    • Дизайн каталогов и брошют (допечатная подготовка и верстка)
    • Промышленная фотография
    • Бизнес портреты
      Web студия

      • Создание сайтов
      • Лендинги
      • Web дизайн
      • Редизайн
      • Логотипы, фирменный стиль
      • Полиграфический дизайн (визитки, буклеты, листовки, флаеры, приглашения)
      • Печать полиграфии
      • Доработки сайтов
      • Мобильные приложения
      Поддержка и продвижение сайтов

      • Техническая поддержка по тарифам от 6000 руб/месяц (3 часа работ)
      • Продвижение сайта
      • Контекстная реклама (Yandex.ru, Google.ru)
      • Копирайтинг, написание статей, заполнение сайта под ключ
      Адаптивные сайты! HTML 5 Лендинги! Мобильные приложения!

      Наши преимущества

      • Работаем по договору (ООО, ИП).
      • Оплата поэтапная (рассрочка платежа)
      • Гарантия 6 месяцев.
      • Вносим правки и исправления.
      • Создаем продающие сайты, консультируем по маркетингу.
      • Мы делаем сайты, которые приносят прибыль своим владельцам.
      • При подписании договора в срок 10 дней скидка - от 1 до 10 % (в зависимости от дня)
      При заключении договора на разработку сайта - БЕСПЛАТНАЯ профессиональная настройка рекламной кампании в Яндекс Директе и Google Adwords!

      Обращайтесь!

      icq 219539874

      skype smoolnyi

      моб. 89055018401

      офис: +7-495-777-68-37

      E-mail: [email protected]

      Пишите, звоните, будем рады вам ответить!

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