Интернет-технологии для вашего бизнеса

Присылайте заказ на оценку e-mail: [email protected]

Для подрядчиков - [email protected]

Наша специализация

Рекламные фотосессии

Фотосессия для каталогов одежды, обуви и аксессуаров (фотосессии для интернет-магазинов)

Фотосессии для ресторанов, баров и кафе

Food фотография, фуд фотография

Разработка меню для кафе и ресторанов

Дизайн каталогов и брошют (допечатная подготовка и верстка)

Промышленная фотография

Бизнес портреты

Создание сайтов

Лендинги

Web дизайн

Редизайн

Логотипы, фирменный стиль

Полиграфический дизайн (визитки, буклеты, листовки, флаеры, приглашения)

Печать полиграфии

Доработки сайтов

Мобильные приложения

Техническая поддержка по тарифам от 6000 руб/месяц (3 часа работ)

Продвижение сайта

Контекстная реклама (Yandex.ru, Google.ru)

Копирайтинг, написание статей, заполнение сайта под ключ

Адаптивные сайты! HTML 5 Лендинги! Мобильные приложения!

Наши преимущества

Работаем по договору (ООО, ИП).

Оплата поэтапная (рассрочка платежа)

Гарантия 6 месяцев.

Вносим правки и исправления.

Создаем продающие сайты, консультируем по маркетингу.

Мы делаем сайты, которые приносят прибыль своим владельцам.

При подписании договора в срок 10 дней скидка - от 1 до 10 % (в зависимости от дня)

При заключении договора на разработку сайта - БЕСПЛАТНАЯ профессиональная настройка рекламной кампании в Яндекс Директе и Google Adwords!

Обращайтесь!

icq 219539874

skype smoolnyi

моб. 89055018401

офис: +7-495-777-68-37

E-mail: [email protected]

Пишите, звоните, будем рады вам ответить!