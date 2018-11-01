Интернет-технологии для вашего бизнеса
Присылайте заказ на оценку e-mail: [email protected]
Для подрядчиков - [email protected]
Наша специализация
Рекламные фотосессии
- Фотосессия для каталогов одежды, обуви и аксессуаров (фотосессии для интернет-магазинов)
- Фотосессии для ресторанов, баров и кафе
- Food фотография, фуд фотография
- Разработка меню для кафе и ресторанов
- Дизайн каталогов и брошют (допечатная подготовка и верстка)
- Промышленная фотография
- Бизнес портреты
- Создание сайтов
- Лендинги
- Web дизайн
- Редизайн
- Логотипы, фирменный стиль
- Полиграфический дизайн (визитки, буклеты, листовки, флаеры, приглашения)
- Печать полиграфии
- Доработки сайтов
- Мобильные приложения
- Техническая поддержка по тарифам от 6000 руб/месяц (3 часа работ)
- Продвижение сайта
- Контекстная реклама (Yandex.ru, Google.ru)
- Копирайтинг, написание статей, заполнение сайта под ключ
Наши преимущества
- Работаем по договору (ООО, ИП).
- Оплата поэтапная (рассрочка платежа)
- Гарантия 6 месяцев.
- Вносим правки и исправления.
- Создаем продающие сайты, консультируем по маркетингу.
- Мы делаем сайты, которые приносят прибыль своим владельцам.
- При подписании договора в срок 10 дней скидка - от 1 до 10 % (в зависимости от дня)
Обращайтесь!
icq 219539874
skype smoolnyi
моб. 89055018401
офис: +7-495-777-68-37
E-mail: [email protected]
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