Разработка логотипа компании

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Завершен19 заявок329 просмотров

Есть компания, гольф клуб, требуется разработка 5-6 вариантов логотипа + доработка логотипа в 2-3 итерации + визитки общие, визитки персональные (до 10 штук именных, после утверждения), бланк (электронный, бумажный)

Сроки первых логотипов - к среде

11 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
20 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$150
7 дней
Антон, благодарю за отзыв, утвердили с первого раза! Спасибо!
рекомендую

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

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