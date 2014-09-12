Техническое задание по разработке логотипа и фирменного стиля для Общественной организации «Центр защиты прав женщин «Эгида» Цвета, которые рекомендуется использовать в палитре фирменных цветов: - синий, все ...
Разработка логотипа компании
Есть компания, гольф клуб, требуется разработка 5-6 вариантов логотипа + доработка логотипа в 2-3 итерации + визитки общие, визитки персональные (до 10 штук именных, после утверждения), бланк (электронный, бумажный)
Сроки первых логотипов - к среде
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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