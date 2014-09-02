Логотип и favicon для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок266 просмотров

Необходимо нарисовать комбинированный логотип для сайта и favicon. Тематика сайта - любовь к рукоделию, творчеству. Символ на логотипе должен напоминать сердце. Подробнее расскажу в переписке.

11 лет назад
Serjeo
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

moreshka
48 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$15
5 дней
Катерина качественно выполнила работу. Предложила несколько вариантов логотипа и выбранный доработала до отличного результата. Все было выполнено в срок. Все мои замечания и предложения были учтены и немедленно вносились правки. Очень доволен сотрудничеством!
Отличный заказчик, четкое тз, моментальная оплата. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

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moreshka
48 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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