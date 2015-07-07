Нужен лого для интернет-магазина

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Завершен19 заявок199 просмотров

Нужен лого для интернет-магазина.

В приложении примеры того, в каком стиле это хочется видеть.

Лого простые, но надо будет немного поимпровизировать.

11 лет назад
Eremin_Roman
Роман 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

X_X
31 год
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
!
Спасибо за сотрудничество. Все здорово!

Заявки фрилансеров

X_X
31 год
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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