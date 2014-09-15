Создание эмблемы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки183 просмотра

Необходимо создать эмблему футбольного клуба.

Название команды и идеи по поводу реализации будут предоставлены при заинтересованности. Желаемый срок исполнения - до 24.08, но - чем раньше, тем лучше.

От вас требуется указать при заинтересованности - кратчайший срок по исполнению данного проекта. Утверждение в обязательном порядке.

11 лет назад
magnifyingne
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

9116828
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Екатерина молодец! Внимательно выслушала что хочет Заказчик, была внимательна ко всем претензиям и просьбам. Все выполнялось быстро, обратная связь без задержек. В конце получили несколько вариантов реализаций заказанной концепции, а также варианты видения Екатерины. Естественно, больше понравилось последнее. Категорически рекоммендую Екатерину к сотрудничеству.
Отличный заказчик! Вежливый, понимающий, идущий на контакт... Спасибо за интересный проект, успехов и побед!:)

Заявки фрилансеров

9116828
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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