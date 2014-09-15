Создание эмблемы

Необходимо создать эмблему футбольного клуба.

Название команды и идеи по поводу реализации будут предоставлены при заинтересованности. Желаемый срок исполнения - до 24.08, но - чем раньше, тем лучше.

От вас требуется указать при заинтересованности - кратчайший срок по исполнению данного проекта. Утверждение в обязательном порядке.