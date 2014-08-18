Приветствую уважаемые фрилансеры, и вновь требуется Ваша "помощь" в разработке логотипа на конкурсной основе. Тематика логотипа: Наливные полы Название компании: Маэстро Обязательная приписка к логотипу "наливные полы". ...
Простое лого 284х61 px
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
1. Необходимо нарисовать простенькое лого-название сайта с размерами 284х61 px.
2. Простую favicon (16x16) одно буквой.
Предлагайте цены и сроки. Все не супер-сложно, с заоблачными ценами просьба не писать.
Примеры вышлю в личку по запросу
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