Простое лого 284х61 px

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Завершен14 заявок204 просмотра

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

1. Необходимо нарисовать простенькое лого-название сайта с размерами 284х61 px.

2. Простую favicon (16x16) одно буквой.

Предлагайте цены и сроки. Все не супер-сложно, с заоблачными ценами просьба не писать.

Примеры вышлю в личку по запросу

11 лет назад
RuXa
32 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Juicy-ART
30 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$10
1 день
Все быстро и четко! Вот с такими людьми работать одно удовольствие. Андрей, большой спасибо. Буду еще обращаться. Рекомендую к сотрудничеству
Изъяснил всё чётко и быстро,приятно работать с такими заказчиками!

Заявки фрилансеров

Juicy-ART
30 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад

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