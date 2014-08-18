Доработка логотипа

На основе предоставленного логотипа в PNG, необходимо доработать однотипные логотипы для группы сайтов:

1. Отрисовать в PSD (предпочтительно, со слоями) или CDR

2. Поменять заливку отдельных элементов, сделать редактируемыми название и слоган (см. таблицу)

3. Подобрать шрифт (с мягкими очертаниями, но хорошо читаемый (рус, лат) для названия и слогана).

4. Работу представить в PSD (предпочтительно) или CDR + PNG

Всего 7 логотипов (см. таблицу)

Прикрепил:

+ исходник

+ таблицу

От вас в отклике СТОИМОСТЬ и СРОКИ