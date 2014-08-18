Нужно сделать крутящуюся букву А в логотипе. Сайт http://anitec.ru/ лого сверху слева. По примеру сайта http://www.nevidimok.net/ крутящийся логотип сверху слева.
Доработка логотипа
На основе предоставленного логотипа в PNG, необходимо доработать однотипные логотипы для группы сайтов:
1. Отрисовать в PSD (предпочтительно, со слоями) или CDR
2. Поменять заливку отдельных элементов, сделать редактируемыми название и слоган (см. таблицу)
3. Подобрать шрифт (с мягкими очертаниями, но хорошо читаемый (рус, лат) для названия и слогана).
4. Работу представить в PSD (предпочтительно) или CDR + PNG
Всего 7 логотипов (см. таблицу)
Прикрепил:
+ исходник
+ таблицу
От вас в отклике СТОИМОСТЬ и СРОКИ
Выбранный исполнитель
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