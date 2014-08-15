Разработать логотип для сайта

Придумать логотип для сайта y4etka.com, пожелания чтобы он был что-то вроде как:

Пример 1 http://www.eldorado.ru

Пример 2 http://www.svyaznoy.ru/

То есть крупный, заметный. На сайте будет размещаться также как на вышепреведенных примерах. Желательно чтобы логотип отражал суть того что продается на сайте,

Одна из возможных идей: Y4etka.com - ключ, который открывает весь App Store

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