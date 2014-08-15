Отрисовать лого по эскизу

В верхний левый угол сайта http://freeapk.ru требуется придумать и нарисовать логотип для сайта с его названием по аналогии того, который стоит сейчас Андроид-тематики. Логотип должен быть ярким,красивым и вписываться в основной дизайн сайта. Указывайте в ...