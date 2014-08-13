Еще раз всем доброго дня! Тз ПОДРОБНОЕ прикреплено(просьба прочесть) название компании АВТОПРОМ если что в личные и всем удачи! р/s у кого ...
Дизайн логотипа компании по продажам станков
Уважаемые веблансеры!
Мы рады предложить Вам участие в очередном конкурсе на разработку логотипа.
Тематика: комплексная поставка станкового оборудования и инструмента для обработки дерева и металла.
Подробное техническое задание находится во вложении к проекту.
С уважением,
Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».
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