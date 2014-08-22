Логотип для спецовки

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок1602 просмотра
#1$60

Доброго всем дня уважаемые участники.

Бриф прикрепил

СПЕЦОДЕЖДА999 или 999 сверху, как Вам понравится, (снизу интернет-магазин)

У кого контакты не опубликованы, скинуть мне Ваш мейл в личные сообщения.

спасибо и удачи Вам!

11 лет назад
sprite3d
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
34 отзыва

Победитель конкурса

093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
#1
Спасибо Вячеслав! постарался и предоставил достойный вариант, который заказчик принял почти без доработок. Спасибо за работу! Всегда на связи
Сказать,что это просто заказчик,значит ничего не сказать! Отлично проводит конкурсы, сразу понятно что требуется. Всегда на связи,что надо подскажет. Все делает оперативно в режиме реального времени..Я очень доволен, всем и каждому рекомендую 100%надежность!

Заявки фрилансеров

093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
#1

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