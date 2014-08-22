Логотип для спецовки

# 1 — $ 60

Доброго всем дня уважаемые участники.

Бриф прикрепил

СПЕЦОДЕЖДА999 или 999 сверху, как Вам понравится, (снизу интернет-магазин)

У кого контакты не опубликованы, скинуть мне Ваш мейл в личные сообщения.

спасибо и удачи Вам!