Логотип для интернет-магазина спецодежды(одежда для рабочих, охранников,поваров,докторов; одежда для военных; одежда для охоты и рыбалки). Так как контактные тел (06*)100-6-999 и (09*)100-6-999, то в логотипе должны присутствовать все или некоторые слова : "интернет-магазин спецодежды 999" ...
Логотип для спецовки
Доброго всем дня уважаемые участники.
Бриф прикрепил
СПЕЦОДЕЖДА999 или 999 сверху, как Вам понравится, (снизу интернет-магазин)
У кого контакты не опубликованы, скинуть мне Ваш мейл в личные сообщения.
спасибо и удачи Вам!
Победитель конкурса
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