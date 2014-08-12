Дизайн логотипа кондитерской компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт44 заявки309 просмотров

Торты Tutto (Торты Тутто)

Основной логотип - Tutto+цветной элемент

Компания занимается производством кондитерских изделий: торты на заказ, пирожные, печенье и т.п.

Пожелания:

Один из главных элементов логотипа должен состоять из семи цветов (возможно цветов радуги).

Цветной элемент логотипа должен быть узнаваемым без надписи Tutto.

11 лет назад
Dimo-n
50 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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