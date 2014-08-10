Разработка логотипа и печатной продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт33 заявки266 просмотров

Требуется разработать для интернет-магазина:

1. Логотип

2. Буклет формат А4 с 1 фальцем, буклете предложения товара по спец. акциям

3. Разработка визитки

В дальнейшем будет требоваться:

1. Дизайн пакета

2. А также периодическая переверстка буклета

11 лет назад
dkutuzov
Денис 
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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