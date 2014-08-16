Нарисовать герб

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Завершен8 заявок255 просмотров

Необходимо срисовать данный герб 1 в 1. (форматы для печати в цветном журнале)

11 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
11 лет назад
$90
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дмитрий - отличный заказчик, пожалуй один из самых лучших и просто хороший человек. Приятно работать когда точно поставлена задача! Оплату произвел сверх быстро. Часто помогал и объяснял мне не понятные детали.И не смотря на мою задержку по сроку принял работу.Буду надеяться на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую!!!

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7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
11 лет назад

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