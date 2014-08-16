Необходимо разработать логотип для сети магазинов. ТЗ во вложениях. Жду Ваших работ, уважаемые дизайнеры!
Нарисовать герб
Необходимо срисовать данный герб 1 в 1. (форматы для печати в цветном журнале)
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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