Нарисовать герб

Дмитрий - отличный заказчик, пожалуй один из самых лучших и просто хороший человек. Приятно работать когда точно поставлена задача! Оплату произвел сверх быстро. Часто помогал и объяснял мне не понятные детали.И не смотря на мою задержку по сроку принял работу.Буду надеяться на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую!!!