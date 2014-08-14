Логотип для сайта

# 1 — $ 95

Необходим логотип со слоганом компании про продаже приточных настенных установок для квартир и коттеджей с фильрацией воздуха.

Идея что мы продаем чистый воздух людям, без загрязнений.

Слоган что то типа: МАГАЗИН ЧИСТОГО ВОЗДУХА

В логотипе необходимо прописать сайт: breezemagazin.ru

Лого хочется в серо-голубых-зеленых цветах

зеленый типа такого: http://ral.ru/ral_110-80-70_C0D036

На Ваше усмотрение, но что бы не "давило" на глаза.