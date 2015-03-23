Нужен логотип для сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок277 просмотров

Сайт westplan.ru тематика продажа готовых проектов домов и работы по проектированию, есть примерная картинка (во вложении)

Буква W не ниже черной линии (сама линия не нужна, это для примера)

Надпись WestPlan

размеры как в оригинале.

11 лет назад
al430
46 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

S-Designs
48 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$14
1 день
Норм
Ну что сказать? Я был выбран в качестве исполнителя, все сделал, человек при подходе к этапу ОПЛАТА - пропадает. На мое последнее письмо о том что уйма времени прошло, проект не оплачен...и я вхожу в положение заказчика..все может быть: заболел, улетел, умер и тд... и даю 2 дня сроку со дня прочтения последнего сообщения. Если по истечении 2 дней не будет оплаты - я оставляю соответствующий отзыв. Человек был на сайте 2 октября. Сегодня 6. Прошло 4 дня. Заказчик не посчитал нужным связаться или ответить на сообщения. НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Если будет оставлен обратный отрицательный отзыв - будут приняты все нужные меры. Спасибо.

Заявки фрилансеров

S-Designs
48 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для интернет-магазина

    $50

    Необходимо создать логотип для интернет-магазина (товары для дома и товары для детей). Логотип хотелось бы видеть простой и оригинальный. Планируется его использовать в дальнейшем на визитках, бонусных картах и подарочных сертификатах.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип компании

    $50

    Название Компании: "TGI" - разрабатываем логотим с англ. буквами. (ООО "Технологии Генерации Инсталяции) Занимается: автоматическими воротами, шлагбаумами и т.п. на примере сайта http://www.vsv-group.com.ua или http://www.pkf-avtomatika.ru/

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Придумать графическую тему (почти логотип)

    Придумать графическую тему (не логотип, но типа него) для сайта совместных покупок. Aдрес сайта будет www.zakupka-vmeste.ru, текущий дизайн (таким и останется) можно увидеть например на субдомене msk.zakupka-vmeste.ru. Вот под него и нужно сделать типа главной ...

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обновление логотипа и баннера

    Добрый день! 1) Возникла необходимость в обновлении логотипа, концепцию в целом необходимо сохранить, необходимо переработать только некоторые элементы 2) Имеется также основной рисунок на главной странице для сайта визитки, ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип для сайта

    $2500

    FHL - это сайт, занимающийся обучением пользователей методам заработка в интернете. Главная особенность сайта - пока пользователь читает и учится, параллельно этому уже на практике начинает зарабатывать реальные деньги. Так как в данной сфере ...

    Логотипы и Знаки46 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип +

    Необходимо нарисовать логотип, нравиться тот, что стоит тут http://demo.pulsar.ee/, но нужно, чтобы на логотипе был грузовик, а не легковушка. Очень желательно выполнить логотип в таком же стиле и пропорциях, и чтобы была возможность использовать исходник ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для охранного предприятия

    $100

    Здравствуйте! Нашей компании необходимо обновить логотип. Из пожеланий: Хочу ещё добавить что логотип должен содержать фразу "Объединение предприятий безопасности «Набат»" или "Объединение безопасности «Набат»" Логотип Знак + Шрифт. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад