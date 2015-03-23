Нужен логотип для сайта

Ну что сказать? Я был выбран в качестве исполнителя, все сделал, человек при подходе к этапу ОПЛАТА - пропадает. На мое последнее письмо о том что уйма времени прошло, проект не оплачен...и я вхожу в положение заказчика..все может быть: заболел, улетел, умер и тд... и даю 2 дня сроку со дня прочтения последнего сообщения. Если по истечении 2 дней не будет оплаты - я оставляю соответствующий отзыв. Человек был на сайте 2 октября. Сегодня 6. Прошло 4 дня. Заказчик не посчитал нужным связаться или ответить на сообщения. НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Если будет оставлен обратный отрицательный отзыв - будут приняты все нужные меры. Спасибо.