Перерисовка логотипа

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Завершен5 заявок230 просмотров

Задача переделать логотип "М.решает" в логотип рэп ,который приложил,сделать точную копию!

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

obik1
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Работа шикарная
Все норм, человек честный, работать можно.

Заявки фрилансеров

obik1
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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