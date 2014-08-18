Здравствуйте! Нашей компании необходимо обновить логотип. Из пожеланий: Хочу ещё добавить что логотип должен содержать фразу "Объединение предприятий безопасности «Набат»" или "Объединение безопасности «Набат»" Логотип Знак + Шрифт. ...
Перерисовка логотипа
Задача переделать логотип "М.решает" в логотип рэп ,который приложил,сделать точную копию!
Выбранный исполнитель
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