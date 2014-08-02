Нужно нарисовать логотип для сайта с фавиконом

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Закрыт27 заявок220 просмотров

Нам необходимо разработать логотип. Особо ничего придумывать не надо, необходимо просто что-то придумать вот с таким вариантом http://prntscr.com/49i3iu .

+ нужен будет фавикон просто с буквой 'B'

Бюджет минимальный.

11 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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