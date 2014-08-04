Требуется отрисовать логотип в CorelDraw и Illustrator в текущем и в прикрепленном цветах на белом фоне (прозрачном) и изменить надпись, чтобы смотрелось гармонично: 1 строка: TESLA 2 строка: LIGHTING SOLUTIONS ...
Создание логотипа
Всем Привет.
Тема Веб Студия.
Требуется создать логотип , аватар для Facebook , а также мини лого для созданных сайтов(подвал).
Выбранный исполнитель
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