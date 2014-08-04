Создание логотипа

Руслан, выполнил отличную и оперативную работу по созданию логотипа: предоставил множество вариантов окрасок, а так же подошел к заданию очень креативно и придал особую стилистику, подчеркнув главное. У парня мало отзывов, т.к он недавно на данном сервисе, поэтому ребята я вам рекомендую этого профессионала своего дела, можете с уверенностью давать ему работы. РЕКОМЕНДУЮ!