Логотип для компании(Светотехника)

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки2424 просмотра
#1$140

Добрый день!

Я уже создавал ранее подобный конкурс - http://www.weblancer.net/contests/581975.html

Тематика та же самая. Фирма тоже почти та же, просто учредители что-то не поделили и разошлись.

http://www.keeplight.ru/ - домен, сам сайт закрыт на обслуживание, но я прикрепил скрин дизайна

Название у этой компании - Светосхема - оно должно быть в логотипе.

В приложении указаны варианты логотипов которые нравятся и хотелось бы что-то подобное, но как и всегда рассмотрим и другие ваши идеи.

HTML
11 лет назад
WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-1)

Победитель конкурса

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#1
Инна хороший специалист, все сделано отлично!
Отличный заказчик, своевременная оплата и быстрый выход на связь. Рада нашему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#1

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