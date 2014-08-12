Логотип для компании(Светотехника)

# 1 — $ 140

Добрый день!

Я уже создавал ранее подобный конкурс - http://www.weblancer.net/contests/581975.html

Тематика та же самая. Фирма тоже почти та же, просто учредители что-то не поделили и разошлись.

http://www.keeplight.ru/ - домен, сам сайт закрыт на обслуживание, но я прикрепил скрин дизайна

Название у этой компании - Светосхема - оно должно быть в логотипе.

В приложении указаны варианты логотипов которые нравятся и хотелось бы что-то подобное, но как и всегда рассмотрим и другие ваши идеи.