Всем хорошего дня! Требуется разработать логотип для женского информационного ИНТЕРЕТ портала, аудитория 20-45. В лого должны присутствовать название BESTWOM.RU и слоган ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ Ассоциации: современая, спортивная, деловая и т.д. Без особых ...
Логотип для компании(Светотехника)
Добрый день!
Я уже создавал ранее подобный конкурс - http://www.weblancer.net/contests/581975.html
Тематика та же самая. Фирма тоже почти та же, просто учредители что-то не поделили и разошлись.
http://www.keeplight.ru/ - домен, сам сайт закрыт на обслуживание, но я прикрепил скрин дизайна
Название у этой компании - Светосхема - оно должно быть в логотипе.
В приложении указаны варианты логотипов которые нравятся и хотелось бы что-то подобное, но как и всегда рассмотрим и другие ваши идеи.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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