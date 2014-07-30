Всем хорошего дня! Требуется разработать логотип для женского информационного ИНТЕРЕТ портала, аудитория 20-45. В лого должны присутствовать название BESTWOM.RU и слоган ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ Ассоциации: современая, спортивная, деловая и т.д. Без особых ...
Логотип для робота Metatrader 4
Здравствуйте! Уважаемые фрилансеры, требуется разработать логотип для торгового советника.
Примеры логотипов можно посмотреть здесь: http://www.mql5.com/ru/market/mt4/expert
Нужно будет два размера(растрового изображения): 200 x 200 пикселей и 60 x 60 пикселей
Название робота: Tracker
Дизайн и идея должны быть оригинальными
Заявки фрилансеров
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