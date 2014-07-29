Логотип для ИМ

Нужно создать логотип для интернет-магазина (товары для дома, мебель, люстры и прочее).

Если честно, очень придирчив до качества и красоты исполнения, поэтому понятия не имею как я буду отбирать исполнителя.

Наверное это должен быть исполнитель, с большим портфолио логотипов (другое меня не интересует), они должны быть креативными, уникальными, без 3д и шаблонов ну и круто вообщем должны выглядить )

Логотип должен состоять из названия Greenson или Гринсон маркет. Можно использовать еще надпись - интернет маркет Абхазии. Никаких рисунков относительно продаваемой продукции быть не должно, вскоре мы расширим ассортимент до электроники, поэтому пока это просто интернет маркет, далее будет супермаркет и мегамаркет.

Логотип будет использован также и в печатной продукции

ПС. Пишите сумму исполнения, сроки. Строго через безопасную сделку, никаких предоплат. Заоблачные расчеты сразу в корзину.