Логотип для ИМ

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт8 заявок150 просмотров

Нужно создать логотип для интернет-магазина (товары для дома, мебель, люстры и прочее).

Если честно, очень придирчив до качества и красоты исполнения, поэтому понятия не имею как я буду отбирать исполнителя.

Наверное это должен быть исполнитель, с большим портфолио логотипов (другое меня не интересует), они должны быть креативными, уникальными, без 3д и шаблонов ну и круто вообщем должны выглядить )

Логотип должен состоять из названия Greenson или Гринсон маркет. Можно использовать еще надпись - интернет маркет Абхазии. Никаких рисунков относительно продаваемой продукции быть не должно, вскоре мы расширим ассортимент до электроники, поэтому пока это просто интернет маркет, далее будет супермаркет и мегамаркет.

Логотип будет использован также и в печатной продукции

ПС. Пишите сумму исполнения, сроки. Строго через безопасную сделку, никаких предоплат. Заоблачные расчеты сразу в корзину.

11 лет назад
abspace
Павел 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Логотип сервиса по изготовлению печатных плат

    $50

    Необходимо разработать логотип сервиса по изготовлению печатных плат. Сайт пока что в разработке. Доменное имя будет megaPCB [точка] com Требования к логотипу: 1. Соответствие тематике разработки и проектирования печатных плат. Т.е. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка дизайна логотипа.

    $100

    Здравствуйте ! Всем доброго времени суток и хорошего настроения! На первом этапе проекта необходимо разработать логотип, для молодого и перспективного дизайнера свадебных и вечерних платьев. В дальнейшем необходима будет разработка ...

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно грамотно создать логотип компании в кореле

    $100

    необходимо сделать красивый цветной логотип для компании в Coral Draw, для дальнейшего использовании его в деятельности предприятия. в картинке должен присутствовать Кремль на горе(возвышенности), который стоит на стыке двух рек. прикладываю изображения для основы.

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипа для ГК "КРЕДО"

    $60

    Здравствуйте! Требуется разработать логотип ООО «Группа Компаний „КРЕДО“ (CREDO Company Group Llc). Также хотелось бы увидеть как данный Лого будет выглядеть на футболке, визитке, бланке… В последующем будут разрабатываться элементы корпоративного стиля ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется разработка логотипа

    $562

    Всем добрый день, есть проект - разработать логотип для строительной компании. Запускаем проект для строительной компании с хорошим бюджетом. Нужен качественный и запоминающийся логотип. Прикладывайте ссылки на подобные логотипы. ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипа для магазина ткани

    $250

    Требуется разработать логотип для магазина тканей. Название - Kangastuudio, что дословно переводится как студия ткани. Требования к дизайну: чистота, простота и "легкочитаемость". Цветовые предпочтения: черно/белый, возможно использовать другие цвета, но опять же ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для фотографа

    $100

    Добрый день! Нужен логотип для фотографа. Специализация - детская и семейная фотосъемка. Логотипы, которые нравятся: http://lp.gophotobooth.ru http://za-ramkami.ru Заполню ваш бриф.

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    11 лет назад