Необходимо разработать логотип сервиса по изготовлению печатных плат. Сайт пока что в разработке. Доменное имя будет megaPCB [точка] com Требования к логотипу: 1. Соответствие тематике разработки и проектирования печатных плат. Т.е. ...
Логотип для ИМ
Нужно создать логотип для интернет-магазина (товары для дома, мебель, люстры и прочее).
Если честно, очень придирчив до качества и красоты исполнения, поэтому понятия не имею как я буду отбирать исполнителя.
Наверное это должен быть исполнитель, с большим портфолио логотипов (другое меня не интересует), они должны быть креативными, уникальными, без 3д и шаблонов ну и круто вообщем должны выглядить )
Логотип должен состоять из названия Greenson или Гринсон маркет. Можно использовать еще надпись - интернет маркет Абхазии. Никаких рисунков относительно продаваемой продукции быть не должно, вскоре мы расширим ассортимент до электроники, поэтому пока это просто интернет маркет, далее будет супермаркет и мегамаркет.
Логотип будет использован также и в печатной продукции
ПС. Пишите сумму исполнения, сроки. Строго через безопасную сделку, никаких предоплат. Заоблачные расчеты сразу в корзину.
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