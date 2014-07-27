Требуется разработка логотипа

Всем добрый день, есть проект - разработать логотип для строительной компании.

Запускаем проект для строительной компании с хорошим бюджетом.

Нужен качественный и запоминающийся логотип.

Прикладывайте ссылки на подобные логотипы.

Если вы находитесь в Киеве и можете встретиться с нами, тогда обязательно укажите это.

Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если вы не робот и не спамер.