Требуется разработать логотип для магазина тканей. Название - Kangastuudio, что дословно переводится как студия ткани. Требования к дизайну: чистота, простота и "легкочитаемость". Цветовые предпочтения: черно/белый, возможно использовать другие цвета, но опять же ...
Требуется разработка логотипа
Всем добрый день, есть проект - разработать логотип для строительной компании.
Запускаем проект для строительной компании с хорошим бюджетом.
Нужен качественный и запоминающийся логотип.
Прикладывайте ссылки на подобные логотипы.
Если вы находитесь в Киеве и можете встретиться с нами, тогда обязательно укажите это.
Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если вы не робот и не спамер.
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