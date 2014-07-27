Требуется разработка логотипа

$562
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт32 заявки285 просмотров

Всем добрый день, есть проект - разработать логотип для строительной компании.

Запускаем проект для строительной компании с хорошим бюджетом.

Нужен качественный и запоминающийся логотип.

Прикладывайте ссылки на подобные логотипы.

Если вы находитесь в Киеве и можете встретиться с нами, тогда обязательно укажите это.

Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если вы не робот и не спамер.

11 лет назад
manager28
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа для магазина ткани

    $250

    Требуется разработать логотип для магазина тканей. Название - Kangastuudio, что дословно переводится как студия ткани. Требования к дизайну: чистота, простота и "легкочитаемость". Цветовые предпочтения: черно/белый, возможно использовать другие цвета, но опять же ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для фотографа

    $100

    Добрый день! Нужен логотип для фотографа. Специализация - детская и семейная фотосъемка. Логотипы, которые нравятся: http://lp.gophotobooth.ru http://za-ramkami.ru Заполню ваш бриф.

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нейминг для бренда видеоэлектроники

    $100

    Требуется разработать имя бренда, под которым будут выпускаться экшн-камеры. Основные требования: 1) Название на английском языке. Название бренда должно указывать на его западное происхождение. 2) Уникальное мировое имя. В ходе работы необходима проверка ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо разработать логотип

    $50

    Необходимо разработать логотип для сайта (интернет-магазин). Продукция: профессиональная и лечебная косметика для волос. Название: MEDHAIR ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ВОЛОС или MEDHAIR. Логотип должен быть в ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать логотип

    $50

    Необходимо нарисовать логотип для сайта. Состоит из названия компании и позиционирующей фразы под названием компании. Без рисунков и графики. Как должно выглядеть - предоставлю пример. Необходимо всего лишь ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Нужен логотип для сайта оказывающего SEO услуги, продвижение сайта. Название сайта в файле. Оплата вебмани wmr. Пишите цену и сроки.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад