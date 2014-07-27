Необходимо разработать логотип для сайта (интернет-магазин). Продукция: профессиональная и лечебная косметика для волос. Название: MEDHAIR ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ВОЛОС или MEDHAIR. Логотип должен быть в ...
Нейминг для бренда видеоэлектроники
Требуется разработать имя бренда, под которым будут выпускаться экшн-камеры. Основные требования:
1) Название на английском языке. Название бренда должно указывать на его западное происхождение.
2) Уникальное мировое имя. В ходе работы необходима проверка по патентным базам.
3) Целевой рынок — страны СНГ. Поэтому разработанное имя должно легко писаться, читаться и произноситься в русской транслитерации. Человек, услышавший данное имя, должен легко напечатать его как на русском, так и на английском языке в поисковых системах.
4) Никаких GoBandit, ExtreemCam, ActionPro и прочего ширпотреба.
5) Для каждого разработанного варианта необходима легенда, а также словесное описание графического логотипа, подходящего под данное название.
6) В случае успешной работы возможно последующее сотрудничество с победителем по разработке графического логотипа, дизайна упаковки и фирменного стиля бренда.
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