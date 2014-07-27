Нейминг для бренда видеоэлектроники

# 1 — $ 100

Требуется разработать имя бренда, под которым будут выпускаться экшн-камеры. Основные требования:

1) Название на английском языке. Название бренда должно указывать на его западное происхождение.

2) Уникальное мировое имя. В ходе работы необходима проверка по патентным базам.

3) Целевой рынок — страны СНГ. Поэтому разработанное имя должно легко писаться, читаться и произноситься в русской транслитерации. Человек, услышавший данное имя, должен легко напечатать его как на русском, так и на английском языке в поисковых системах.

4) Никаких GoBandit, ExtreemCam, ActionPro и прочего ширпотреба.

5) Для каждого разработанного варианта необходима легенда, а также словесное описание графического логотипа, подходящего под данное название.

6) В случае успешной работы возможно последующее сотрудничество с победителем по разработке графического логотипа, дизайна упаковки и фирменного стиля бренда.