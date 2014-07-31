Придумать и нарисовать лого проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок221 просмотр

Есть психологический проект про психологию похудения. У проекта есть сайт. Сайту и проекту нужен логотип.

Собственно, сайт: http://smartslim-psy.ru/

Логотип, который сейчас, неплох, но вызывает стойкие ассоциации с мусорной или баскетбольной корзиной у многих респондентов. Это не хорошо.

Требования к логотипу:

- Должен ассоциироваться с похудением И психологией. Ну или хотя бы разумом или чем-то таким.

- По-возможности, должен быть оригинальным. Банальные идеи подобных проектов - яблоки, талии, силуэт прыгающей стройной женщины и прочее. Это все не психологично и не запоминается никак. Лого я хочу сделать узнаваемым, поэтому он должен быть оригинальным.

- Должен быть масштабируемым. Он будет автоматически прилепляться на картинки для вконтакте, печататься на визитках и т.д. Лучше всего, сделать большой (либо вообще векторный), который узнаваем и не превращается в кашу на маленьком размере вроде 10х10px.

Дополнительно:

- Можно делать хипстерство. То есть вариации модных лого, которые одноцветные, черно-белые. Всякие перекрещенные палки, плашки в винтажном стиле и все прочее. Можно - не значит обязательно нужно.

- Если сделать одноцветным, то второй цвет тогда должен быть по-возможности, прозрачным. Например, тот логотип, что сейчас на сайте, может быть легко помещен на любую подложку.

Можно вдохновляться гештальт-рисунками. Можете погуглить. Например, "ваза гештальт" покажет забавную идею для логотипа, которая нуждается в доработке, конечно же. Можно оригинально использовать эту идею. Это будет супер. Можно попробовать что-то еще, если есть идеи.

11 лет назад
ifman
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Было заявлено 3 дня на исполнение. Тарас справился за сутки, предложив три варианта. Один из них меня сразу покорил. После небольших доработок, он был радостно принят мной. Тарас отлично понимает задачу, сначала спросил что мне нравится, чтобы лучше меня понять. Качественное исполнение, без вопросов. Все по ТЗ. Все четко, талантливо и профессионально.
Остались только положительные эмоции от сотрудничества с Сергеем) Спасибо Вам за оперативную связь, незамедлительную оплату и интересный проект. Успехов!)

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shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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