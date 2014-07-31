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Придумать и нарисовать лого проекта
Есть психологический проект про психологию похудения. У проекта есть сайт. Сайту и проекту нужен логотип.
Собственно, сайт: http://smartslim-psy.ru/
Логотип, который сейчас, неплох, но вызывает стойкие ассоциации с мусорной или баскетбольной корзиной у многих респондентов. Это не хорошо.
Требования к логотипу:
- Должен ассоциироваться с похудением И психологией. Ну или хотя бы разумом или чем-то таким.
- По-возможности, должен быть оригинальным. Банальные идеи подобных проектов - яблоки, талии, силуэт прыгающей стройной женщины и прочее. Это все не психологично и не запоминается никак. Лого я хочу сделать узнаваемым, поэтому он должен быть оригинальным.
- Должен быть масштабируемым. Он будет автоматически прилепляться на картинки для вконтакте, печататься на визитках и т.д. Лучше всего, сделать большой (либо вообще векторный), который узнаваем и не превращается в кашу на маленьком размере вроде 10х10px.
Дополнительно:
- Можно делать хипстерство. То есть вариации модных лого, которые одноцветные, черно-белые. Всякие перекрещенные палки, плашки в винтажном стиле и все прочее. Можно - не значит обязательно нужно.
- Если сделать одноцветным, то второй цвет тогда должен быть по-возможности, прозрачным. Например, тот логотип, что сейчас на сайте, может быть легко помещен на любую подложку.
Можно вдохновляться гештальт-рисунками. Можете погуглить. Например, "ваза гештальт" покажет забавную идею для логотипа, которая нуждается в доработке, конечно же. Можно оригинально использовать эту идею. Это будет супер. Можно попробовать что-то еще, если есть идеи.
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