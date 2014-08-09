Лого для психологического сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен33 заявки292 просмотра

Ресурс- услуги по гипнотерапии( гипнозу).

Сроки: до 10 дней.

Актуально:

1. Лого

2. Дизайн шапки сайта

Подробности в личные сообщения.

Готова выслушать ваши предложения и идеи.

11 лет назад
Iris_Tais
Татьяна 
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

9116828
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Екатерина- очень вежливый и приятный в общении человек. Созвонились сразу, выполнила, соблюдая все сроки. А самое главное- качественно, не шаблонно и с душой. И быстро! Катя, спасибо большое за твою работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество и общение.
Спасибо за интереснейший проект! Получила огромное удовольствие, работая с Татьяной! Не была стеснена никакими рамками, общение было легким и приятным. Такие проекты и люди дарят вдохновение :)

Заявки фрилансеров

9116828
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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