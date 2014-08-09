Необходима разработка логотипа для Всеукраинской благотворительной организации "Позитивные женщины". Информация об организации и существующий логотип здесь http://women-union.org.ua/ Главные требования к логотипу: простота и лаконичность. К цвету привязки пока нет - мы планируем ...
Лого для психологического сайта
Ресурс- услуги по гипнотерапии( гипнозу).
Сроки: до 10 дней.
Актуально:
1. Лого
2. Дизайн шапки сайта
Подробности в личные сообщения.
Готова выслушать ваши предложения и идеи.
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