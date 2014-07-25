Создать фирменный стиль

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт14 заявок183 просмотра

Всем добрый день, есть проект - разработать фирменный стиль для строительной компании, есть только логотип, но он никуда не годиться.

Подробного ТЗ пока нет.

- Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если не будет +1, тогда я считаю, что ваше сообщение это спам и сразу отказываюсь от работы с вами. П.С: очень много роботов, которые даже не читают задачу.

- Обязательно пришлите ссылку с примером фирменного стиля(необязательно по строительству), которую вы делали и которая соответствует нашему бюджету.

- Если вы находитесь в Киеве и можете встретиться с нами, тогда обязательно укажите это. Студиям просьба не обращаться.

Готовы работать по предоплате или через сделку без риска.

11 лет назад
manager28
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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