Нужно создать логотип для фирмы занимающейся продажей автозапчастей для иномарок. название фирмы standart-parts - автозапчасти для иномарок Домен сайта www.standart-parts.ru предоставить 7 вариантов логотипа для выбора. цвета синий,красный,белый ...
Создать фирменный стиль
Всем добрый день, есть проект - разработать фирменный стиль для строительной компании, есть только логотип, но он никуда не годиться.
Подробного ТЗ пока нет.
- Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если не будет +1, тогда я считаю, что ваше сообщение это спам и сразу отказываюсь от работы с вами. П.С: очень много роботов, которые даже не читают задачу.
- Обязательно пришлите ссылку с примером фирменного стиля(необязательно по строительству), которую вы делали и которая соответствует нашему бюджету.
- Если вы находитесь в Киеве и можете встретиться с нами, тогда обязательно укажите это. Студиям просьба не обращаться.
Готовы работать по предоплате или через сделку без риска.
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