Шрифт на сайте и обрисовка логотипа

Доброго времени суток есть сайт главной страницы нужно поработать со шрифтом всей страницы:

1)Для заголовков один шрифт для текста другой(сейчас шрифт нечеткий)

2)Обрисовать логотип на сайте сделать в хорошем качестве и чтоб походил для визитки.

3)Работа с четырьмя кнопками(сделать глянцевыми более креативней или добавить тиснение) и с видом сайта в целом(поправить текст не очень красиво смотрится).

Работы на пару часов, постоянно в скайпе все утверждаю оперативно и рассчитываюсь тоже мгновенно)!

Есть постоянная работа для нормального дизайнера!

Все могу сбросить в личку!

Бюджет 10$