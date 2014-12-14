Шрифт на сайте и обрисовка логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки265 просмотров

Доброго времени суток есть сайт главной страницы нужно поработать со шрифтом всей страницы:

1)Для заголовков один шрифт для текста другой(сейчас шрифт нечеткий)

2)Обрисовать логотип на сайте сделать в хорошем качестве и чтоб походил для визитки.

3)Работа с четырьмя кнопками(сделать глянцевыми более креативней или добавить тиснение) и с видом сайта в целом(поправить текст не очень красиво смотрится).

Работы на пару часов, постоянно в скайпе все утверждаю оперативно и рассчитываюсь тоже мгновенно)!

Есть постоянная работа для нормального дизайнера!

Все могу сбросить в личку!

Бюджет 10$

11 лет назад
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Elleniele
Алена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо все ок
Вячеслав, спасибо большое за отзыв и за предоставленную работу! Была рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Elleniele
Алена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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