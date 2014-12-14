Требуется создать логотип для CPA-партнерки. Название компании AdWood. Здесь пример главной страницы сайта: http://goo.gl/nS3zeG и на месте будущего логотипа там сейчас стоит найденная картинка в интернете (для наглядности). На логотипе должно быть дерево: ...
Шрифт на сайте и обрисовка логотипа
Доброго времени суток есть сайт главной страницы нужно поработать со шрифтом всей страницы:
1)Для заголовков один шрифт для текста другой(сейчас шрифт нечеткий)
2)Обрисовать логотип на сайте сделать в хорошем качестве и чтоб походил для визитки.
3)Работа с четырьмя кнопками(сделать глянцевыми более креативней или добавить тиснение) и с видом сайта в целом(поправить текст не очень красиво смотрится).
Работы на пару часов, постоянно в скайпе все утверждаю оперативно и рассчитываюсь тоже мгновенно)!
Есть постоянная работа для нормального дизайнера!
Все могу сбросить в личку!
Бюджет 10$
Выбранный исполнитель
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