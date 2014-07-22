Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо создание логотипа для спортивного интернет-магазина. У нас предстоит расширение ассортимента (добавится экипировка для других видов спорта) и смена дизайна сайта, поэтому необходим новый логотип для нашей компании. ...
Логотип
Логотип для лаборатории по детекции лжи.
Пример лого, что нравиться: proverki5.ru
Логотип должен выглядеть сбалансированно и дорого. Логотип можно без названия ,картинка должна быть отрисована.
Цена: 800р. Подробности в брифе!
Заявки фрилансеров
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