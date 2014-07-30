Логотип охранного предприятия

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен53 заявки425 просмотров

Требуется создать логотип охранного предприятия. Нужны стандартные "пошлости" в виде щита.

Желательно применить букву Б прямо в графическом изображении. В идеале - буква Б, вписанная в щит.

11 лет назад
mgrokhotov
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$100
4 дня
Всё очень понравилось. Получил несколько вариантов, выбрал нужный, указал правки, - опять несколько вариантов - и готово! =) Чётко и по делу, рекомендую!
Как всегда на уровне, спасибо за выбор и за отличную работу)

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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