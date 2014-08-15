Логотип для интернет магазина "Отлично.by"

# 1 — $ 100

Нужен запоминающийся и оригинальный логотип для строительного интернет магазина "Отлично.by" - www.otlichno.by.

В магазине будет продаваться строительная техника и оборудование - электрогенераторы, сварочные аппараты, трамбовки, нарезчики швов, бетономешалки, мотоблоки, компрессоры и т.д.

Слово "Отлично" может быть применено в нескольких значениях:

1) "Чрезвычайно хорошо", например - отличный выбор!

2) "Иметь отличия от других", например - наше предложение отлично от других.

Некоторые важные моменты:

1) Желательно, чтобы по логотипу читалась строительная тематика.

2) В логотипе может быть, как адрес сайта otlichno.by, так и слово "Отлично" на русском - на Ваше усмотрение.

3) На данный момент, основной вариант слогана - Отличный выбор!, но было бы интересно увидеть и другие варианты.

4) Для магазина будет использован достаточно минималистичный шаблон - http://demo.harnishdesign.net/opencart/marketshop/1/ Логотип должен адекватно в него вписаться. Цветовое решение – по усмотрению дизайнера. Предпочтительно синий/черный, красный.

5) Логотип должен быть пригодным для нанесения на различную полиграфическую продукцию - не должно быть слишком сложных форм и слишком мелких деталей.

По мере поступления работ буду комментировать и дополнять.