Нужен лого для компании Теплоснаб24, которая занимается монтажом отопления, продажей и установкой радиаторов и отопительных котлов, желательно в лого как-то это отразить. Цифра 24 означает круглосуточную работу.
Логотип для интернет магазина "Отлично.by"
Нужен запоминающийся и оригинальный логотип для строительного интернет магазина "Отлично.by" - www.otlichno.by.
В магазине будет продаваться строительная техника и оборудование - электрогенераторы, сварочные аппараты, трамбовки, нарезчики швов, бетономешалки, мотоблоки, компрессоры и т.д.
Слово "Отлично" может быть применено в нескольких значениях:
1) "Чрезвычайно хорошо", например - отличный выбор!
2) "Иметь отличия от других", например - наше предложение отлично от других.
Некоторые важные моменты:
1) Желательно, чтобы по логотипу читалась строительная тематика.
2) В логотипе может быть, как адрес сайта otlichno.by, так и слово "Отлично" на русском - на Ваше усмотрение.
3) На данный момент, основной вариант слогана - Отличный выбор!, но было бы интересно увидеть и другие варианты.
4) Для магазина будет использован достаточно минималистичный шаблон - http://demo.harnishdesign.net/opencart/marketshop/1/ Логотип должен адекватно в него вписаться. Цветовое решение – по усмотрению дизайнера. Предпочтительно синий/черный, красный.
5) Логотип должен быть пригодным для нанесения на различную полиграфическую продукцию - не должно быть слишком сложных форм и слишком мелких деталей.
По мере поступления работ буду комментировать и дополнять.
Победитель конкурса
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