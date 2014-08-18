Есть старый логотип но т.к. он очень похож на логотип другой компании его необходимо переделать. Он должен отражать единство, коммуникации и уверенность. Клуб находится при компании логотип компании прикреплен также ниже, нужно постараться их сделать ...
Создать логотип охранной компании
Подробное описание компании, продукта и целевой аудитории:
Компания занимается охранным мониторингом объектов с реагированием вооружённых подразделений.
«ГБР». ЦА - все, у кого есть недвижимость и собственность.
Предпочитаемые цвета: Главное, чтобы красиво красном фоне, и наклейке.
Эмоциональный посыл логотипа: Защищенность безопасность, техническое наблюдение за объектом, важно, чтобы не было щитов, животных, птиц, мечей.
Носители, на которых будет использоваться будущий логотип:
На сайте и наклейка (стикер) в приложении.
Комментарии и пожелания для дизайнеров: Главное, чтобы логотип внушал доверие и чувство безопасности.
Более подробное Тз в приложении.
Победитель конкурса
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