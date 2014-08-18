Создать логотип охранной компании

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка3278 просмотров
#1$200

Подробное описание компании, продукта и целевой аудитории:

Компания занимается охранным мониторингом объектов с реагированием вооружённых подразделений.

«ГБР». ЦА - все, у кого есть недвижимость и собственность.

Предпочитаемые цвета: Главное, чтобы красиво красном фоне, и наклейке.

Эмоциональный посыл логотипа: Защищенность безопасность, техническое наблюдение за объектом, важно, чтобы не было щитов, животных, птиц, мечей.

Носители, на которых будет использоваться будущий логотип:

На сайте и наклейка (стикер) в приложении.

Комментарии и пожелания для дизайнеров: Главное, чтобы логотип внушал доверие и чувство безопасности.

Более подробное Тз в приложении.

11 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Победитель конкурса

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1
Сотрудничеством доволен. Быстро, качественно, внимателен к пожеланиям и оперативно вносит правки. Рекомендую.
Спасибо за еще один конкурс. Как и всегда только положительные эмоции от работы.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1

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