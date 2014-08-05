Редизайн логотипа

Что тут скажешь, ВАУ! дизайн логотипа выполнен просто великолепно! предложено было несколько вариантов из которых было выбрать очень трудно, потому что все были классные! если бы можно было поставить на сайте все предложенные Инной логотипы поставил бы! в общем рекомендую!