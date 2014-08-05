Редизайн логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок262 просмотра

нужен редизайн логотипа интернет магазина,

варианты, доработать то что есть,

как вариант предложить свой, можно что то мультяшное,

может какого то героя придумать, существо, вообщем так чтоб было вау))

веселое, позитивное, в цветовом стиле сайта.

размеры как на сайте.(если нужно больше размер, будем пробовать вставить больше)

стоимость можно поднять. как премию)))

11 лет назад
maksalf
Максим 
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

InnaMelnik
35 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Что тут скажешь, ВАУ! дизайн логотипа выполнен просто великолепно! предложено было несколько вариантов из которых было выбрать очень трудно, потому что все были классные! если бы можно было поставить на сайте все предложенные Инной логотипы поставил бы! в общем рекомендую!
Максим - отличный компетентный заказчик и просто приятный в общении человек! Рекомендую к сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

InnaMelnik
35 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип на свадебную тематику.

    Нужно сделать логотип на свадебную тематику (квадратный). Приложение позволяет просматривать свадебные фотографии и оценивать их звездочками по 10-бальной шкале. Приложение для iPhone, надо учесть закругления углов Пожелание: все пространство логотипа ...

    CorelDRAW
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Требуется нарисовать (до понедельника 21.07.14) логотип: объединить тему контактных линз и автомата АЗС. Логотип должен содержать текст справа от картинки. Примерный вид и структура логотипа: https://yadi.sk/i/6DpAoP2VWtvrY . Ориентироваться нужно на эту картинку. Жду ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен логотип

    Здравствуйте. Есть сайт уже готовый. Для этого сайта требуется некий логотип, который будет отлично подходить под уже имеющийся дизайн.

    Логотипы и Знаки47 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип компании СанТехДом

    $50

    Логотип - образец во вложении Требования: 1.1 Наименование компании — СанТехДом 1.2 Род деятельности компании — Сантехническое оборудование 1.3 Характер логотипа: запоминающийся, стильный, деловой, с элементами сантехнического оборудования, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа для магазина бижутерии

    $50

    Варианты названия : T'FRANZ ,Tatiana Franz, T.FRANZ название снизу надпись accessories / accessories by в приложении картинки с логотипами стиль которых нравится. по сути выдумывать особо ничего не нужно. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется логотип по тематике - Лечение заграницей

    $130

    Требуется разработать логотип для посредников (связывают людей с клиниками Европы - в Германии, Израиле, США, Южная Корея, Китай, Сингапур и т.д.). Компания представляет из себя что то вроде - http://almed.org/ (список ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад