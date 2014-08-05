Нужно сделать логотип на свадебную тематику (квадратный). Приложение позволяет просматривать свадебные фотографии и оценивать их звездочками по 10-бальной шкале. Приложение для iPhone, надо учесть закругления углов Пожелание: все пространство логотипа ...
Редизайн логотипа
нужен редизайн логотипа интернет магазина,
варианты, доработать то что есть,
как вариант предложить свой, можно что то мультяшное,
может какого то героя придумать, существо, вообщем так чтоб было вау))
веселое, позитивное, в цветовом стиле сайта.
размеры как на сайте.(если нужно больше размер, будем пробовать вставить больше)
стоимость можно поднять. как премию)))
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