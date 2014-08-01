Требуется нарисовать (до понедельника 21.07.14) логотип: объединить тему контактных линз и автомата АЗС. Логотип должен содержать текст справа от картинки. Примерный вид и структура логотипа: https://yadi.sk/i/6DpAoP2VWtvrY . Ориентироваться нужно на эту картинку. Жду ...
Логотип на свадебную тематику.
Нужно сделать логотип на свадебную тематику (квадратный).
Приложение позволяет просматривать свадебные фотографии и оценивать их звездочками по 10-бальной шкале.
Приложение для iPhone, надо учесть закругления углов
Пожелание: все пространство логотипа заполнено, без рамки. Сам логотип хотелось бы обыграть: рамка для фото и т.п.
Конечный результат должен быть представлен в виде CorelDraw файла без растровых картинок.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт уже готовый. Для этого сайта требуется некий логотип, который будет отлично подходить под уже имеющийся дизайн.Логотипы и Знаки47 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Логотип - образец во вложении Требования: 1.1 Наименование компании — СанТехДом 1.2 Род деятельности компании — Сантехническое оборудование 1.3 Характер логотипа: запоминающийся, стильный, деловой, с элементами сантехнического оборудования, ...Завершен11 лет назад
Нужно сделать букву G ровной в логотипе. Логотип в вектореЛоготипы и Знаки22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Варианты названия : T'FRANZ ,Tatiana Franz, T.FRANZ название снизу надпись accessories / accessories by в приложении картинки с логотипами стиль которых нравится. по сути выдумывать особо ничего не нужно. ...Завершен11 лет назад
- $130
Требуется разработать логотип для посредников (связывают людей с клиниками Европы - в Германии, Израиле, США, Южная Корея, Китай, Сингапур и т.д.). Компания представляет из себя что то вроде - http://almed.org/ (список ...Завершен11 лет назад
Требуется обновить логотип для социальной сети, а так же создать для нее файл favicon.ico (иконка сайта) Все подробности в личку! Прошу сразу указывать цену! Внимание!!! Оплата ТОЛЬКО Киви или Яндекс мани ...Завершен11 лет назад