Нужно сделать логотип на свадебную тематику (квадратный).

Приложение позволяет просматривать свадебные фотографии и оценивать их звездочками по 10-бальной шкале.

Приложение для iPhone, надо учесть закругления углов

Пожелание: все пространство логотипа заполнено, без рамки. Сам логотип хотелось бы обыграть: рамка для фото и т.п.

Конечный результат должен быть представлен в виде CorelDraw файла без растровых картинок.