Логотип на свадебную тематику.

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Завершен19 заявок248 просмотров

Нужно сделать логотип на свадебную тематику (квадратный).

Приложение позволяет просматривать свадебные фотографии и оценивать их звездочками по 10-бальной шкале.

Приложение для iPhone, надо учесть закругления углов

Пожелание: все пространство логотипа заполнено, без рамки. Сам логотип хотелось бы обыграть: рамка для фото и т.п.

Конечный результат должен быть представлен в виде CorelDraw файла без растровых картинок.

CorelDRAW
11 лет назад
Nikholas
Николай 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 лет назад
$60
4 дня
Виктор как всегда на высоте. Только приятные впечатления о сотрудничестве.
Большое спасибо за еще один интересный проект. Только хорошее впечатление от совместной работы!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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