Лого компании по организации выездных мероприятий

# 1 — $ 50

Приветствую всех!

Требуется разработать логотип для сайта компании по организации выездных мероприятий и доставке готовых обедов.

В лого должно присутствовать название SilverCatering и слоган "События с блеском"

Лого должен быть в векторе в том числе!

Ассоциации: сервис высочайшего уровня, важное событие, блеск, торжество.

Предпочтительные цвета: серебристый, серебряный, фиолетовый, бирюзовый, черный.

Образец подобного лого: http://www.dcatering.ru/

Мой вариант прилагаю.

Спасибо за внимание и удачи участникам конкурса!