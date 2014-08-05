Лого компании по организации выездных мероприятий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок1315 просмотров
#1$50

Приветствую всех!

Требуется разработать логотип для сайта компании по организации выездных мероприятий и доставке готовых обедов.

В лого должно присутствовать название SilverCatering и слоган "События с блеском"

Лого должен быть в векторе в том числе!

Ассоциации: сервис высочайшего уровня, важное событие, блеск, торжество.

Предпочтительные цвета: серебристый, серебряный, фиолетовый, бирюзовый, черный.

Образец подобного лого: http://www.dcatering.ru/

Мой вариант прилагаю.

Спасибо за внимание и удачи участникам конкурса!

11 лет назад
vladbigcity
Алексей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
23 отзыва

Победитель конкурса

Apelsinkina
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
#1
Работа выполнена качественно, креативно и в срок, спасибо, мои рекомендации!)
Спасибо за интересный конкурс) Рекомендую как адекватного заказчика

Заявки фрилансеров

Apelsinkina
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
#1

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