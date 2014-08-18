Разаработка логотипа строительной компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок1420 просмотров
#1$50

Всем пожелание доброго времени суток!

Требуется разработать логотип строительной организации ООО «СТ Констракшн» (ООО «СТК») (ST Construction Llc).

В последующем будут разрабатываться элементы корпоративного стиля компании.

Основные требования к логотипу:

1) Логотип должен существовать в двух вариантах: полноцветный, красочный, и монохромный, «векторный»;

2) Логотип должен содержать название фирмы

3) «Простой» вариант логотипа дожжен быть легко выполнимым на различных элементах, кружки, футболки, спецодежда, магниты, папки, и т.д., т.е. должен быть выполнен в максимально простых формах.

4) Некоторое подобие «европейскому» строгому стилю

5) Основные цвета логотипа предполагаются: красный, белый, черный, серебристый.

11 лет назад
lucky077
Никита 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1
Очередная качественная работа от Андрея. Соблюдение сроков и учет дополнительных пожеланий заказчика. Спасибо!
Интересный конкурс, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1

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