Разработка логотипа небольшой торговой компании

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки864 просмотра
#1$50
#2$10

Требуется разработать логотип небольшой торговой организации, работающей преимущественно по франчайзингу.

Элементы стиля, которые будут нужны - самые простые:

1) Эскиз печати;

2) Визитка;

3) Фирменный бланк

4) Конверт А4 (максимально простой)

Примерный вариант логотипа, который мне бы хотелось видеть схематично отрисовал от руки (в приложении). Цвета, которые хотелось бы видеть (наверно): синий, серебристый, черный, возможно и другое исполнение (принимаю любые творческие варианты).

Основные требования:

1) Логотип должен существовать в двух вариантах: полноцветный, красочный, и монохромный, «векторный»;

2) Логотип должен содержать название фирмы

3) Общие пропорции логотипа должны вписываться в круг, квадрат, т.е. соотношение сторон поля логотипа должно быть примерно равным.

Всем спасибо и удачи!

11 лет назад
lucky077
Никита 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1
Очень доволен работой с Андреем! Быстро и качественно. Своевременно вносились изменения, доработка и т.д. Очень понравилась его идея и ее воплощение в жизнь. Всем рекомендую работать с Андреем.
Четкие требования, конструктивный диалог, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1

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