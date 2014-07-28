Разработка логотипа небольшой торговой компании

# 1 — $ 50 # 2 — $ 10

Требуется разработать логотип небольшой торговой организации, работающей преимущественно по франчайзингу.

Элементы стиля, которые будут нужны - самые простые:

1) Эскиз печати;

2) Визитка;

3) Фирменный бланк

4) Конверт А4 (максимально простой)

Примерный вариант логотипа, который мне бы хотелось видеть схематично отрисовал от руки (в приложении). Цвета, которые хотелось бы видеть (наверно): синий, серебристый, черный, возможно и другое исполнение (принимаю любые творческие варианты).

Основные требования:

1) Логотип должен существовать в двух вариантах: полноцветный, красочный, и монохромный, «векторный»;

2) Логотип должен содержать название фирмы

3) Общие пропорции логотипа должны вписываться в круг, квадрат, т.е. соотношение сторон поля логотипа должно быть примерно равным.

Всем спасибо и удачи!