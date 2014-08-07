Добрый день друзья! Нужен логотип для подкаста. Стиль логотипа flat. Вот пример, на который можно ориентироваться: 1) http://graphicriver.net/item/audio-bomb-logo-template/8284971?WT.ac=category_thumb&WT.z_author=martinjamez 2)http://graphicriver.net/item/audio-bomb-logo-template/8284971?WT.ac=category_thumb&WT.z_author=martinjamez Сайт подкаста будет сделан на http://designmodo.com/flat/ по этому ...
Нарисовать лого клуба
Есть старый логотип но т.к. он очень похож на логотип другой компании его необходимо переделать. Он должен отражать единство, коммуникации и уверенность. Клуб находится при компании логотип компании прикреплен также ниже, нужно постараться их сделать похожими. Техническое задание и старый логотип прикрепляю ниже.
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