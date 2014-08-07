Нарисовать лого клуба

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка2725 просмотров
#1$150

Есть старый логотип но т.к. он очень похож на логотип другой компании его необходимо переделать. Он должен отражать единство, коммуникации и уверенность. Клуб находится при компании логотип компании прикреплен также ниже, нужно постараться их сделать похожими. Техническое задание и старый логотип прикрепляю ниже.

11 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Победитель конкурса

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1
Не первый раз сотрудничаем. Все сделано быстро и качественно, реакция на комментарии и правки вносились своевременно.
Спасибо за интересный конкурс. Как и всегда четкая задача, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1

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