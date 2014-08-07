Нарисовать лого клуба

# 1 — $ 150

Есть старый логотип но т.к. он очень похож на логотип другой компании его необходимо переделать. Он должен отражать единство, коммуникации и уверенность. Клуб находится при компании логотип компании прикреплен также ниже, нужно постараться их сделать похожими. Техническое задание и старый логотип прикрепляю ниже.