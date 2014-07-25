2 логотипа

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок353 просмотра

Нужно нарисовать 2 логотипа для 2-х разных сайтов. Подробнее напишу выбранному исполнителю.

11 лет назад
knockie
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

9116828
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$12
3 дня
Только рекомендовать могу Екатерину. Очень креативная, к работе подходит ответственно, учитывает все пожелания и очень вежливая. Смело обращайтесь к ней за дизайном!
Отличный заказчик! Предоставил полную свободу творчества и не торопил, что немаловажно:) Внимательный к деталям и контактный. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

9116828
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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