Художник-дизайнер

Добрый день! Я занимаюсь графическим дизайном, с удовольствием рисую от руки, в векторе и на графическом планшете.

Мне интересны дизайн рекламы и полиграфии, лого, дизайн сайтов и иллюстрация. Гарантирован индивидуальный подход к каждому - работаю в разных стилях, близок как минимализм, так и экспрессивная ручная графика. Всё зависит от поставленной задачи, предпочтений заказчика и вдохновения:) Каждый проект стремлюсь сделать эксклюзивным. Опыт работы - более 5 лет. На данный момент являюсь индивидуальным предпринимателем, выполняю частные заказы, выпустила серию открыток собственного дизайна, в свободное время занимаюсь графикой. Можно посмотреть интервью со мной на тему открыток и иллюстрации, правда, видео частично на белорусском:) http://www.ctv.by/hudozhnik-ekaterina-goncharik-sozdaet-otkrytki-neobychnym-sposobom-kraski-i-karandashi-smenil

Обращайтесь! Буду рада сотрудничеству!

e-mail: [email protected]

skype: ekaterina-goncharik (Минск, Беларусь)