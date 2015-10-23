Екатерина Гончарик 91168289116828
Добрый день! Я занимаюсь графическим дизайном, с удовольствием рисую от руки, в векторе и на графическом планшете.
Мне интересны дизайн рекламы и полиграфии, лого, дизайн сайтов и иллюстрация. Гарантирован индивидуальный подход к каждому - работаю в разных стилях, близок как минимализм, так и экспрессивная ручная графика. Всё зависит от поставленной задачи, предпочтений заказчика и вдохновения:) Каждый проект стремлюсь сделать эксклюзивным. Опыт работы - более 5 лет. На данный момент являюсь индивидуальным предпринимателем, выполняю частные заказы, выпустила серию открыток собственного дизайна, в свободное время занимаюсь графикой. Можно посмотреть интервью со мной на тему открыток и иллюстрации, правда, видео частично на белорусском:) http://www.ctv.by/hudozhnik-ekaterina-goncharik-sozdaet-otkrytki-neobychnym-sposobom-kraski-i-karandashi-smenil
Обращайтесь! Буду рада сотрудничеству!
e-mail: [email protected]
skype: ekaterina-goncharik (Минск, Беларусь)
- Портрет подруги294 просмотра
- Стилизованный портрет на морскую тему281 просмотр
- Логотип Сухофрукты_1244 просмотра
- Логотип Сухофрукты347 просмотров
- Русалка223 просмотра
- Girl dreams216 просмотров
- Киберпонедельник159 просмотров
- Картина "Сan't sleep"205 просмотров
- Belarusian birds. Illustrations for the book178 просмотров
- Belarusian birds182 просмотра
- Невеста. Иллюстрация для афиши211 просмотров
- Дизайн письма рассылки127 просмотров