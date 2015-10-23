9116828

Екатерина Гончарик 9116828

 
34 годаБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Художник-дизайнер

Добрый день! Я занимаюсь графическим дизайном, с удовольствием рисую от руки, в векторе и на графическом планшете.

Мне интересны дизайн рекламы и полиграфии, лого, дизайн сайтов и иллюстрация. Гарантирован индивидуальный подход к каждому - работаю в разных стилях, близок как минимализм, так и экспрессивная ручная графика. Всё зависит от поставленной задачи, предпочтений заказчика и вдохновения:) Каждый проект стремлюсь сделать эксклюзивным. Опыт работы - более 5 лет. На данный момент являюсь индивидуальным предпринимателем, выполняю частные заказы, выпустила серию открыток собственного дизайна, в свободное время занимаюсь графикой. Можно посмотреть интервью со мной на тему открыток и иллюстрации, правда, видео частично на белорусском:) http://www.ctv.by/hudozhnik-ekaterina-goncharik-sozdaet-otkrytki-neobychnym-sposobom-kraski-i-karandashi-smenil

Обращайтесь! Буду рада сотрудничеству!

e-mail: [email protected]

skype: ekaterina-goncharik (Минск, Беларусь)

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Отзывы заказчиков
pro100art
38 летСША
15 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Эскиз/дизайн ювелирных изделий - браслет, подвеска, кольцо
Молодец, трудолюбивая и исполнительная
К сожалению, оставлю отрицательный отзыв, ибо сумма оплаты оказалась сюрпризом. А так коммуникабельный, приятный в общении человек.
Ответный отзыв
bulat
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Выполнить коллаж - баннера - для широкоформатной печати
рекомендую!
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
kondrakov85
39 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Сделать баннер
Спасибо большое за оперативную работу. Сделано все качественно и оперативно. Продолжим сотрудничество.
Спасибо за сотрудничество! Вежливый и терпеливый заказчик. Оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать дом наполовину в графике
Екатерина очень оперативно справилась с задачей. Всё получилось красиво и качественно. Очень довольны сотрудничеством! Продолжаем работать и дальше. Мои наилучшие рекомендации!
Очень приятно работать с Натальей! Вежливый и терпеливый заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
wait32
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать простой сертификат, все картинки и образцы предоставляю
Не ошиблась с выбором исполнителя! Екатерина все сделала быстро, красиво, стильно и предложила нам 6 вариантов! Будем продолжать дальше сотрудничать! Рекомендую!
Понравилось работать с Татьяной. Очень вежлива и доброжелательна, легко идет на контакт, общение было непринужденным, проект-интересным. Получила удовольствие от сотрудничества! :) Большое спасибо! Буду рада новым проектам!
Ответный отзыв
Баннеры
9 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#124
Дизайн продукции
8 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#55
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$7/час
от $7от 1 часа
#169