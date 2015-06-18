bulat

Булат Иванов bulat

 
45 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
9116828
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Выполнить коллаж - баннера - для широкоформатной печати
Спасибо за сотрудничество!
рекомендую!
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WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Изменение дизайна шаблона страницы
Всё хорошо, спасибо за проект
реализовано.
Ответный отзыв
Aris2711
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Заполнение описание товаров на сайте
Четкое задание, быстрые ответы на возникающие вопросы, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!
оперативно и четко. рекомендую.
Ответный отзыв
PHP_EXPERT
35 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Верстка шаблона + прикрутка к Wordpress
Хороший заказчик. В процессе работы появились дополнения к первоначальному ТЗ, но все они были оплачены оговоренной суммы. Рекомендую!!!
Отлично справился, хорошая коммуникация, рекомендую.
Ответный отзыв
natalek29
Наталья 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
18 отзывов(-2)
$30
10 баллов
9 лет назад
Заполнение описание товаров на сайте
Очень приятный заказчик, относиться с пониманием. Точное тз, все время на связи, мнгновенная оплата. Рекомендую! Продолжаем сотрудничество.
отличная работа! хоть и с небольшими задержками.
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