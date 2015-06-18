Исправить баги сайта на базе prestashop на 1.6 (оформление заказа, обновление остатков и пр.)
- $90Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $80
есть готовый шаблон Prestashop 1.7 есть новый дизайн для этого шаблона. требуется перенести по элементам в модули + вероятно верстка в местах.Закрыт6 лет назад
- $50
Необходимо реализовать фронтенд часть сервиса (муляж) с табличными данными и графиком от tradingview на React.JS или аналогичном (есть в сети уже сайт – работающий прототип) всего 3-4 экрана, бекенд – пока неважно (просто статика отображается динамически). детальнее ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Есть несколько фото (персоны, фото до плеч), необходимо выполнить карикатурный рисунок (cartoon portrait) или аватара. указывайте ссылки на ваши работы и условия (сроки, корректировки).Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Требуется наладить работу php скрипта модуля onepagecheckout в Prestashop 1.3.1 в ЯндексBrowserИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Выполнить коллаж - баннера - для широкоформатной печати 1 х 4 м исходные файлы (фото) будут предоставлены.Наружная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $25
Заполнение описание товаров на сайте: из занесенного описания товаров занести свойства товара на новом сайте в отдельных полях, детальнее - пишите в лс. задание срочное.Завершен8 лет назад
- $30
Требуется оптимизация php скриптов и Mysql запросов в Prestashop 1.3.1 пример запроса (вешает MYSQLd сервис) SELECT cp.`id_product_attribute`, cp.`id_product`, cp.`quantity` AS cart_quantity, pl.`name`, pl.`description_short`, pl.`available_now`, pl.`available_later`, p.`id_product`, p.`id_category_default`, p.`id_supplier`, p.`id_manufacturer`, p.`id_tax`, p.`on_sale`, p.`ecotax`, p.`quantity`, p.`price`, p.`reduction_price`, p.`reduction_percent`, p.`reduction_from`, p.`reduction_to`, p.`weight`, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
требуется оптимизация MYSQL/Mysql сервера в запросе из Prestashop пример запроса (вешает MYSQLd сервис) SELECT cp.`id_product_attribute`, cp.`id_product`, cp.`quantity` AS cart_quantity, pl.`name`, pl.`description_short`, pl.`available_now`, pl.`available_later`, p.`id_product`, p.`id_category_default`, p.`id_supplier`, p.`id_manufacturer`, p.`id_tax`, p.`on_sale`, p.`ecotax`, p.`quantity`, p.`price`, p.`reduction_price`, p.`reduction_percent`, p.`reduction_from`, ...Завершен8 лет назад
- $100
Верстка шаблона (исходники psd) + прикрутка к Wordpress (каталог работ художника с формой контактов), за деталями пишите в лс и оставляйте емайл.Завершен8 лет назад
- $30
Заполнение описание товаров на сайте: из занесенного описания товаров занести свойства товара на новом сайте в отдельных полях, детальнее - пишите в лс.Завершен9 лет назад
- $10
Исправить несложный скрипт на php, детали в лс или по email.Завершен9 лет назад
- $75
Перенести тему с Prestashop 1.3 на Prestashop 1.6Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Отрисовать несложный баннер в PNG/GIF, за деталями — пишите в личные сообщения.Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Требуется доработки в портале Битрикс (битрикс24 - bitrix24): - форма для заполнения с расчетными полями - новые справочники в системе - настройка процессов по документамВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $40
Имеется: - каталог продукции на базе mysql самописного движка требуется: - вручную перенести (копипаст 1 в 1) этот каталог (фото + контент) в структуру каталога модуля на основе prestashop. (порядка 220-250 несложных товарных позиций).Завершен9 лет назад
- $50
Скорректировать модули для Prestashop 1.6: - покупка на одной странице - общие правки оформления страницВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $40Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется реализация несложной системы ЭДО на базе плагинов Wordpress, пишите у кого уже был аналогичный опыт работ: общее ТЗ: - загрузка и выгрузка word, excel документов - общие статусы: черновик, редактирование, аппрув, подписан - справочники (компании, адреса)Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть готовый шаблон в стиле Metro, требуется на его основе реализовать дизайн сайта. Рассматриваются те дизайнеры у которых есть в портфолио такие работы. Детали в лс.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт9 лет назад