Необходимо реализовать фронтенд часть сервиса (муляж) с табличными данными и графиком от tradingview на React.JS или аналогичном (есть в сети уже сайт – работающий прототип) всего 3-4 экрана, бекенд – пока неважно (просто статика отображается динамически). детальнее ...