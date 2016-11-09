За прошлый год было заполнено 139 сайтов.
В этом году заполнено 68 сайтов, из них 53 интернет-магазина.
Помогите побить прошлогодний рекорд :)
Переезжаю на данную площадку. Надеюсь на новое взаимовыгодное сотрудничество!
============================================================================
Skype: aris_free
e-mail: [email protected]
============================================================================
В выходные, праздничные дни и вечерами работаю только при наличии свободного времени.
Оплата: на карту Сбербанка, WMR или ЯндексДеньги.
============================================================================
Работаю с CMS: Magento, MODX, Joomla, Webasyst, 1C Bitrix, Drupal, Bigcommerce, OpenCart, Wordpress, DLE, PrestaShop и многими другими. Быстро разбираюсь в новых самописных админках.
Ориентировочная стоимость часа работы - 250 руб.