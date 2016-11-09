Aris2711

Дарья Aris2711

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Любитель копипаста и монотонной работы. Стоимость часа работы - от 250 руб.

За прошлый год было заполнено 139 сайтов.

В этом году заполнено 68 сайтов, из них 53 интернет-магазина.

Помогите побить прошлогодний рекорд :)

Переезжаю на данную площадку. Надеюсь на новое взаимовыгодное сотрудничество!

  • Примерная стоимость 1 позиции - от 5 рублей (в зависимости от кол-ва характеристик).
  • Я не занимаюсь самостоятельным поиском информации, рерайтом/копирайтом и удалением водных знаков. Работаю исключительно с сайтами-донорами или с другой предоставленной информацией.
  • Для определения точной стоимости заполнения и сроков бесплатно заполняю 2-3 тестовых товара.

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  • Контакты:

    • Skype: aris_free

    e-mail: [email protected]

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  • График работы: Пн.-Пт. 10.00-19.00

    • В выходные, праздничные дни и вечерами работаю только при наличии свободного времени.

    Оплата: на карту Сбербанка, WMR или ЯндексДеньги.

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    Работаю с CMS: Magento, MODX, Joomla, Webasyst, 1C Bitrix, Drupal, Bigcommerce, OpenCart, Wordpress, DLE, PrestaShop и многими другими. Быстро разбираюсь в новых самописных админках.

    Ориентировочная стоимость часа работы - 250 руб.

    Отзывы заказчиков

    astronweb
    Валерий 
    54 года
    19 лет в сервисе
    Был
    3 года назад
    $5
    10 баллов
    8 лет назад
    Разместить на сайте 10 фотоальбомов ДЖУМЛА
    Joomla
    Дарья очень опытный контент-менеджер - слету понимает что нужно сделать - работает профессионально, аккуратно и быстро - то что мне было нужно.
    Была рада поработать с Валерием! Понятное и интересное задание, отсутствие задержек с обратной связью и оплатой. Рекомендую!
    Ответный отзыв
    kovalskys
    47 лет
    8 лет в сервисе
    Был
    3 года назад
    $15
    10 баллов
    8 лет назад
    Перенос данных из таблицы в таблицу
    Просто перфектный исполнитель! Работу, которую другие брались выполнить за день-два, Дарья сделала за пару часов! Очень рад, что доверил работу именно ей. Если вам нужно качество и скорость выполнения работы, советую обратиться именно к Дарье. Рекомендую.
    Великолепный заказчик! Чётко поставленная задача, интересное задание и моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!
    Ответный отзыв
    neTp9c
    35 лет
    14 лет в сервисе
    Был
    4 года назад
    $10
    10 баллов
    8 лет назад
    Проверить правильность заполнения технических характеристик товаров
    Дарью рекомендую, задача выполнена на нормальном уровне.
    Чёткое задание, быстрое решение вопросов и своевременная оплата. Спасибо, продолжаем сотрудничество.
    Ответный отзыв
    Imperatritca
    Ольга 
    60 лет
    9 лет в сервисе
    Была
    4 года назад
    $23
    10 баллов
    9 лет назад
    Нужна корректировка залитого товара (сайт на Битриксе) - около 350 шт.
    Даша - очень порядочный, ответственный исполнитель. Рекомендую
    Ольга - замечательный заказчик! Мгновенное решение возникающих вопросов, адекватность и чёткая постановка задачи.
    Ответный отзыв
    spendhunters
    Александр 
    35 лет
    13 лет в сервисе
    Был
    2 года назад
    $5
    10 баллов
    9 лет назад
    Посклонять 110 слов и записать результаты в файл
    Все сделано на отлично!
    Рекомендую, как порядочного заказчика - понятное задание, быстрая обратная связь и, конечно, никаких проблем с оплатой.
    Ответный отзыв
    Показать больше отзывов
    Наполнение сайтов
    12 отзывов
    $5/час
    от $10от 1 дня
    нет рейтинга
    Редактирование и Корректура
    3 отзыва
    $5/час
    от $10от 1 дня
    нет рейтинга