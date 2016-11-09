Любитель копипаста и монотонной работы. Стоимость часа работы - от 250 руб.

За прошлый год было заполнено 139 сайтов.

В этом году заполнено 68 сайтов, из них 53 интернет-магазина.

Помогите побить прошлогодний рекорд :)

Переезжаю на данную площадку. Надеюсь на новое взаимовыгодное сотрудничество!

Примерная стоимость 1 позиции - от 5 рублей (в зависимости от кол-ва характеристик).

Я не занимаюсь самостоятельным поиском информации, рерайтом/копирайтом и удалением водных знаков. Работаю исключительно с сайтами-донорами или с другой предоставленной информацией.

Для определения точной стоимости заполнения и сроков бесплатно заполняю 2-3 тестовых товара.

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Контакты:

Skype: aris_free

e-mail: [email protected]

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График работы: Пн.-Пт. 10.00-19.00

В выходные, праздничные дни и вечерами работаю только при наличии свободного времени.

Оплата: на карту Сбербанка, WMR или ЯндексДеньги.

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Работаю с CMS: Magento, MODX, Joomla, Webasyst, 1C Bitrix, Drupal, Bigcommerce, OpenCart, Wordpress, DLE, PrestaShop и многими другими. Быстро разбираюсь в новых самописных админках.

Ориентировочная стоимость часа работы - 250 руб.