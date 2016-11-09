Imperatritca

Нужно 15 sео текстов в разделы для интернет магазинов: Галактика текстиля https://galatekstil.ru/ и Сатмари https://satmari.ru/. 1000-1200 знаков один текст. Заранее благодарю за отзывы и пример Вашего текста.
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно более 10 продающих вкусных сео текстов на тему домашнего текстиля в этот раздел https://galatekstil.ru/kak-vybrat/. Ориентировочно по 2000 знаков. Например, "Почему нельзя полотенцем для рук вытирать тело", "Как выбрать ортопедическую подушку" Просьба присылать Ваш похожий по ...Продающие тексты9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $11
Нужно залить более 500 товаров от нескольких поставщиков, включая характеристики товаров, описание (копируется) - есть не у всех поставщиков и фото. у одного товара может быть несколько размеров. Исходные данные в таблице эксель или на ...Завершен8 лет назад
Нужно более 20 продающих вкусных сео текстов на тему домашнего текстиля. Первые 10 текстов для разделов - 1000 знаков. Просьба присылать Ваш похожий по вышеизложенным требованиям текст - если есть, с текстильной тематикой. Заранее ...Продающие тексты11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $105
Нужно залить более 1000 товаров от нескольких поставщиков, включая характеристики товаров, описание (копируется) - есть не у всех поставщиков и фото. у одного товара может быть несколько размеров. Исходные данные в таблице эксель или на ...Завершен8 лет назад
- $1
Нужно написать уникальный сео-текст для сайта. Текст в раздел Покрывала. Текст для клиентов - интересный, с включением ключевых слов. Около 1000 знаков. Мой сайт galatekstil.ru (Галактика текстиля)Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2
Нужно написать уникальный сео-текст для сайта. Текст в раздел Акции на матрасы. Текст для клиентов - интересный, с включением ключевых слов. Около 1000 знаков. Мой сайт galatekstil.ru (Галактика текстиля)Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно написать 10 продаваемых уникальных сео-текстов для сайта. Тематика - продажа постельного белья. Тексты для клиентов - интересные, с включением ключевых слов. На основании первого текста будет принято решение по остальным девяти. Если тексты будут ...Продающие тексты19 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно скорректировать скрипт по обновлению остатков. Сейчас по одному поставщику остатки не обновляются. И дописать скрипт, чтобы остатки по ненайденным товарам обнулялись. Прошу откликаться только тех, кто работает качественно и, даже если после оплаты скрипт ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен парсер, который бы обнулил остатки всех товаров. Сейчас остатки обновляются скриптом. Идентификатор – артикул (у одного поставщика – артикул, размер). Товар с артикулами, которые не найдены, должны иметь нулевой остаток. сайт на Битриксе. Срок ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $23
Нужно скорректировать артикулы на корректные в админке сайта, не заходя в каждую карточку товара. Всего около 700 артикулов. Срок 3 дня (цена завязана на срок выполнения), Выплата по факту корректно залитых остатков с артикулами, которые ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить рекламную кампанию в яндекс директе. Прошу отзываться тех, у кого был подобный опыт с отличным результатом (минимальное количество мусорных запросов и быстрое включение новых минус-слов, высокий CTR и конверсия, приемлемая цена за клик ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $47
Нужно перелить около 500 товаров на сайт, кот. работает на Битриксе (у одного товара могут быть несколько размеров или цветов). Информация в экселе и на сайте поставщика.Завершен8 лет назад
- $29
Нужно залить около 300 товаров на сайт galatekstil.ru, включая характеристики товаров (копируется с сайта поставщика, цены - из эксель-файла). У одного товара может быть несколько размеров. Прошу откликаться тех, кто доводит обязательно начатое до конца. Желателен, но необязателен ...Завершен8 лет назад
Нужно прописать скрипты для обновления остатков 10ти поставщиков. Остатки в эксель и csv файлах. Обновление остатков на galatekstil.ru (сайт на Битриксе). Почасовую оплату прошу не предлагать. Заранее благодарю за предложения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $29
Нужно скорректировать и добавить свойства залитого товара (около 300). В одном товаре может быть несколько размеров. Часть свойств можно корректировать массово из админки. Товар, которого нет в экселевской таблице, удалять - случаи единичные. Фото заливать ...Завершен8 лет назад
- $29
Нужно залить около 300 товаров на сайт galatekstil.ru, включая характеристики товаров (копируется с сайта поставщика, цены - из эксель-файла). У одного товара может быть несколько размеров. Прошу откликаться тех, кто доводит обязательно начатое до конца. Желателен, но ...Завершен8 лет назад
- $29
Нужно залить около 300 товаров на сайт galatekstil.ru, включая характеристики товаров, описание (копируется) и фото. у одного товара может быть несколько размеров. Исходные данные в таблице эксель, фото в облаке. Прошу откликаться тех, кто доводит обязательно начатое ...Завершен8 лет назад
- $23
Нужно скорректировать и добавить свойства залитого товара, не заходя в каждую карточку товара, из админки. Товар, которого нет в экселевской таблице, удалять - случаи единичные. Фото заливать не нужно, только добавлять несколько свойств и описание ...Завершен8 лет назад
- $38
Нужно залить около 400 товаров на сайт galatekstil.ru, включая характеристики товаров, описание (копируется) и фото. у одного товара может быть несколько размеров. Исходные данные в таблице эксель, фото в облаке. Прошу откликаться тех, кто доводит обязательно начатое ...Завершен8 лет назад