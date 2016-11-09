Imperatritca

Ольга Imperatritca

 
59 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Нужно 15 seo текстов для двух интернет магазинов
Ольга - высокопрофессиональный человек, который точно знает, что нужно и как этого добиться. Редкий случай, когда благодаря рекомендациям заказчика текст действительно становится лучше. Мои рекомендации.
Ира, спасибо большое за проделанную работу. С удовольствием продолжу с Вами работу дальше. Рекомендую Ирину как отличного, ответственного копирайтера!
Ответный отзыв
valentina53
Валентина 
61 год
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$11
10 баллов
8 лет назад
Нужно залить более 500 товаров. Сайт galatekstil.ru
Задачи ставятся понятно. В процессе работы оказывается помощь по необходимости. Ответственный подход к своим обязательствам.
Все хорошо
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julia-push
38 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
9 баллов
8 лет назад
Нужно залить около 400 товаров на сайт (движок - Битрикс)
Спасибо. Работа очень понравилась.
все ок
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rockjuice
Наталья 
33 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Нужно перелить около 500 товаров на сайт, кот. работает на Битриксе
Мнение не изменилось: работать легко и комфортно.
Все хорошо. Продолжаем работу.
Ответный отзыв
Megen
Елена 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
$29
10 баллов
8 лет назад
Залить около 300 товаров на сайт
Ольга - внимательный и ответственный заказчик, а также вежливый и приятный в общении человек. Очень понравилось работать с ней, рекомендую!
Лена работает быстро. все нормально
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