Нужен парсер, который бы обнулил остатки всех товаров

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  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки128 просмотров

Нужен парсер, который бы обнулил остатки всех товаров. Сейчас остатки обновляются скриптом. Идентификатор – артикул (у одного поставщика – артикул, размер). Товар с артикулами, которые не найдены, должны иметь нулевой остаток. сайт на Битриксе. Срок выполнения 1 день. сайт galatekstil.ru.

8 лет назад
Imperatritca
Ольга 
59 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$16
1 день
Все хорошо
Все прошло отлично)

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад