Дописать метод класса

Здравствуйте друзья у меня есть сайт, делали давно, говорит создатель на денвере. Сайт: http://prodez196.ru/ Нужно его отредактировать, 2,3,4 блок, в них надо отредактировать картинки. Подключить Кнопку (вызов специалиста) привязанная к номеру 89********** Тот кто ...