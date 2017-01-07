Дописать метод класса

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок192 просмотра

Здравствуйте.

Есть реализованный класс.

К нему надо дописать метод.

В основе метода - работа с CURL.

8 лет назад
gutchenko
58 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

team_one
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Как всегда, всё сделано супер! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Снова был рад сотрудничать. Готов продолжать работу с данным заказчиком.

Заявки фрилансеров

team_one
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад