Здравствуйте друзья у меня есть сайт, делали давно, говорит создатель на денвере. Сайт: http://prodez196.ru/ Нужно его отредактировать, 2,3,4 блок, в них надо отредактировать картинки. Подключить Кнопку (вызов специалиста) привязанная к номеру 89********** Тот кто ...
Доработка сайта на вордпресс
Есть сайт на вордпресс. Стандартный - 10 страниц.
Необходимо изменить дизайн, с учетом того, чтобы оставить структуру старого сайта. Поставить несколько блоков на главной, формы заявки, отзывы.
Заявки фрилансеров
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