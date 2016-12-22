Доработка сайта на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок166 просмотров

Есть сайт на вордпресс. Стандартный - 10 страниц.

Необходимо изменить дизайн, с учетом того, чтобы оставить структуру старого сайта. Поставить несколько блоков на главной, формы заявки, отзывы. 

WordPress
8 лет назад
olhadoroshyna
36 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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