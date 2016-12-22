Разработка веб-интерфейса с бекендом в Питоне.

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Закрыт1 заявка156 просмотров

Мы ищем UI-разработчика. Работа над кастомизацией пользовательского веб-интерфейса с бекендом в Питоне.

Что нужно делать:

  • - кастомизация и тестирование пользовательского веб-интерфейса на Питоне в Linux
  • - документировать выполняемую работу и связанные с ней аспекты
  • - общение с другими членами команды для передачи информации
Требования к вам:
  • - Опыт работы с фреймворком Django
  • - Опыт работы с Bootstrap, AngularJS, RequireJS, Grunt фреймворками
  • - Опыт работы с Python, JavaScript, HTML, CSS- Работа с Linux/Unix
  • - Системное администрирование Linux/Unix-Опыт работы с Git
BootstrapCSSDjangoGitHTMLJavaScriptLinuxPython
8 лет назад
sardinasystems
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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