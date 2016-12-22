Здравствуйте уважаемые профессионалы. Нужно внести изменения в WP woocommerce: добавить в товары кол-во дней доставки и стоимость доставки. Настроить плагин импорта товаров в яндекс маркет - YML
Разработка веб-интерфейса с бекендом в Питоне.
Мы ищем UI-разработчика. Работа над кастомизацией пользовательского веб-интерфейса с бекендом в Питоне.
Что нужно делать:
- - кастомизация и тестирование пользовательского веб-интерфейса на Питоне в Linux
- - документировать выполняемую работу и связанные с ней аспекты
- - общение с другими членами команды для передачи информации
- - Опыт работы с фреймворком Django
- - Опыт работы с Bootstrap, AngularJS, RequireJS, Grunt фреймворками
- - Опыт работы с Python, JavaScript, HTML, CSS- Работа с Linux/Unix
- - Системное администрирование Linux/Unix-Опыт работы с Git
Заявки фрилансеров
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