Доработка сайта

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Закрыт2 заявки116 просмотров

Нужно  внести некоторые изменения  на сайте. (zw.ua) Сайт написан на Zend framework

1. Вывод новостей на первую страницу

2. Вывод статей на первую страницу

3. Незначительные изменения дизайна первой страницы

подробности во вложении 

8 лет назад
terlalex
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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