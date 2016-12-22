Имеется необходимость перенастройки имеющегося интернет магазина. Нужно включить функцию показа к основным остаткам товара остатки на складе поставщика по клику товарной группы (товаров относящихся в эту группу 1-5 наименований ). Поставщик со своей стороны веб ...
Исправить ошибку 403 в веб приложении Nginx + Gunicorn + Django
Добрый день.
Недавно столкнулся с необходимостью написать небольшое веб приложение. Писал в связке Nginx + Gunicorn + Django. С веб разработкой столкнулся впервые, и при разложении сайта появилась следующая проблема: клиент отправляет запрос на сервер сохранить json и в ответ получает 403 ошибку (скорее всего проблема с настройками nginx и прав пользователей и групп). Читал много различных материалов на эту тему, опробовал почти все что предлагалось - не помогло. Возможно, в силу своей криворукости, я что-то делаю не так. Поэтому если у вас есть какой-либо опыт работы с nginx, было бы здорово, если вы помогли решить эту проблему: думаю при соответствующем опыте это не составит труда.
Замечание: кроме исправления самой ошибки мне также важно получить подробный комментарий: что вы сделали и почему это сработало (немного теории и пару практических советов на будущее только приветствуются).
Вот детальное описание проблемы: http://stackoverflow.com/questions/40951315/nginx-403-forbidden-for-media-files
С радостью отвечу на любые вопросы касательно работы сайта и расскажу подробно, что я делал.
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